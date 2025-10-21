Calcio/ Samp, Gregucci e Foti: “Contano i fatti, sabato dobbiamo iniziare a fare punti”

La Sampdoria si prepara alla sfida casalinga contro il Frosinone con la volontà di archiviare il passato e concentrarsi sul presente. Alla vigilia del match, in conferenza stampa, il vice allenatore Salvatore Foti e il tecnico Angelo Gregucci hanno tracciato le linee guida per il rilancio blucerchiato.

“La Sampdoria è la mia squadra, non guardiamo al passato ma al presente e quindi alla gara contro il Frosinone in programma sabato”, ha dichiarato Foti. Il vice di Gregucci ha poi aggiunto: “Il lavoro è appena iniziato ma serve un equilibrio sia dal punto di vista difensivo che da quello offensivo. In rosa c’è Massimo Coda, un grande attaccante che può veramente aiutare i compagni sia in fase realizzativa che di leadership”.

