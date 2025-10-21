Camogli: rotatoria tra le vie Mazzini e Bettolo, c’è il progetto esecutivo

Entro l’anno, al massimo nel primo trimestre del 2026, Camogli avrà una nuova rotatoria molto importante perché consentirà una maggiore sicurezza ed una diminuzione degli incidenti. Si tratta di una rotatoria all’immissione della strada comunale via Bettolo, unica trafficatissima strada per uscire dal centro, e l’immissione in via Mazzini, strada provinciale Recco-Camogli- Ruta. La visibilità per chi proviene da via Bettolo è ridotta.

Spiega il sindaco Giovanni Anelli: “Il progetto esecutivo a firma dell’ingegnere Fassi è pronto. Manca solo il nulla osta della Città metropolitana. Il costo di circa 60.000 euro sarà interamente a carico del Comune. Ridimensioneremo l’area per lo sgambamento dei cani per allargare la strada e consentire ai mezzi pesanti di poter agevolmente sterzare. Il posteggio di circa dieci moto attualmente a monte di via Mazzini, lo trasferiremo nell’attuale area cani”.

La proposta di istituire una rotatoria in località Angeli era stata pubblicata da Levante News su suggerimento di un lettore: Angelo Verdina.

» leggi tutto su www.levantenews.it