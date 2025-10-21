Genoa, la scalata di Jeff Ekhator: da rincalzo a punta a cui aggrapparsi

Primo compito di Vieira, per togliere il Genoa dall’ultimo posto in classifica, è identificare la punta titolare. E a questo proposito tutti gli indizi portano ormai a Jeff Ekhator. L’unico talento dei quattro centravanti a disposizione. Giovane, forte fisicamente. All’estero sarebbe forse titolare già da un pezzo. Vieira lo stima e ora non resta che dargli “confiance” e non cadere nel tunnel tutto italiano del “non bruciamolo”.

Ekahtor piace tanto anche a Silvio Baldini e guardato con occhio di riguardo anche dalla Nazionale maggiore. Gode della stima di Vieira, che ha però inizialmente provato tre giocatori nel suo ruolo. L’esperimento Vitinha, presentato in estate come 9, è praticamente naufragato subito. Colombo ha deluso e non sembra avere i margini di crescita dell’attaccante dell’Under 21. Ekuban lo si conosce bene. Gran lavoratore e utile per far sportellate, ma bomber non lo sarà mai.

