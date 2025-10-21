“I panni sporchi si lavano in famiglia”, a Genova un flash mob di uomini contro la violenza sulle donne

Genova. L’appuntamento è oggi, martedì 21 ottobre, alle 17.30 in piazza De Ferrari. “I panni sporchi si lavano in famiglia”, lo slogan scelto da White Dove e Generazione Disagio per un flash mob in cui a metterci la faccia, contro la violenza sulle donne, saranno gli uomini.

“Il problema siamo noi ma possiamo essere anche la soluzione”, la riflessione che ha portato Arturo Sica, fondatore dell’associazione White Dove, una realtà che da oltre dieci anni si occupa di percorsi terapeutici e di counseling per uomini in difficoltà e anche che hanno commesso violenza in contesti affettivi, a lanciare l’iniziativa e a coinvolgere Generazione Disagio, collettivo teatrale che attraverso la comicità racconta da tempo quello che non funziona nella nostra società.

