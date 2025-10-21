Il Circolo Tennis Spezia femminile promosso in serie C con Bogo, Fornoni, Tunesi e Iacchetta

Tempo di soddisfazioni indubbiamente, anzi con più esattezza di promozioni, al Circolo Tennis Spezia. Irene Bogo, 17enne campionessa regionale ligure Under 18, trascina alla promozione dalla Serie D alla C la Prima squadra femminile insieme ad Aurora Fornoni, Elena Tunesi e Giada Iacchetta, sotto la guida tecnica di Niccolò Sanna.

“Si sta chiudendo un anno molto impegnativo – commenta Bogo – che però valeva la pena affrontare, fra tornei vinti come l’Audi a Lerici e il titolo regionale di categoria che stavolta a Genova ho centrato, nonché quel passaggio alla classe 2.6 che a fine anno dovrebbe peraltro diventare 2.5. Ma non dimentichiamo la promozione dalla Serie D1 alla C appunto, con le mie tre amiche secondo un preciso programma di lavoro, stilato insieme al nostro allenatore Niccolò Sanna”.

