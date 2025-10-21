COMMENTA
Sport

Il Circolo Tennis Spezia femminile promosso in serie C con Bogo, Fornoni, Tunesi e Iacchetta

Irene Bogo con Niccolò Sanna

Tempo di soddisfazioni indubbiamente, anzi con più esattezza di promozioni, al Circolo Tennis Spezia. Irene Bogo, 17enne campionessa regionale ligure Under 18, trascina alla promozione dalla Serie D alla C la Prima squadra femminile  insieme ad Aurora Fornoni, Elena Tunesi e Giada Iacchetta, sotto la guida tecnica di Niccolò Sanna.

“Si sta chiudendo un anno molto impegnativo – commenta Bogo – che però valeva la pena affrontare, fra tornei vinti come l’Audi a Lerici e il titolo regionale di categoria che stavolta a Genova ho centrato, nonché quel passaggio alla classe 2.6 che a fine anno dovrebbe peraltro diventare 2.5. Ma non dimentichiamo la promozione dalla Serie D1 alla C appunto, con le mie tre amiche secondo un preciso programma di lavoro, stilato insieme al nostro allenatore Niccolò Sanna”.

