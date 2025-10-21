La Rari Nantes Savona supera ancora quota venti reti: Roma Vis Nova battuta 23-13

Savona. Il Banco Bpm Rari Nantes Savona ha vinto, con la Roma Vis Nova, nella piscina Zanelli di Savona, l’incontro valevole per la quarta giornata della regular season del campionato di Serie A1. 23 a 13 è stato il risultato finale in favore del Savona in una partita sempre a senso unico.

Migliori marcatori dell’incontro con 4 reti ciascuno Damonte e Figlioli e con una tripletta a testa Bruni e Leinweber. Ma oggi c’è stato spazio anche per i giovanissimi Bragantini e Ferrari, andati entrambi in gol, oltre che per il portiere Turazzini, schierato nel quarto tempo.

» leggi tutto su www.ivg.it