Le ragazze della Landini mostrano i muscoli, prima vittoria in serie B sul parquet di Prato

E’ la Landini Femminile a salvare, nello scorso weekend, l’onore del Progetto Golfo con la sua prima vittoria ufficiale dalla promozione in Serie B. In Toscana le landiniane s’impongono infatti sulla Pallacanestro Prato per 63-54 con questa formazione messa sul parquet toscano dal tandem tecnico Cabani-Ferretti: Tronfi 12, Demi R. 0, Cacopardo 9, Demi R. 0, Saloni 3, Oueslati 0, Candeloni 2, De Sanctis 4, Gioan 31, Castorina 0.
Gli altri risultati nella terza giornata del girone tosco-ligure e umbro-marchigiano: Basket Pontedera-Pallacanestro Perugia 45-68, Costone Siena-Golfo Piombino 74-70, Le Mura Spring Lucca-Feba Civitanova 73-69, Pielle Livorno-Firenze Basketball 38-62, Pink Terni-Nico Ponte Buggianese 72-45 e Umbertide B-Valdarno 58-68.