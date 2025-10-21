Meteo, ancora nuvole ma con poche precipitazioni: la perturbazione riprenderà vigore nei prossimi giorni

Genova. Il fronte perturbato sposta i suoi massimi precipitativi in nottata sullo Spezzino, con rovesci anche intensi e qualche colpo di tuono fino all’alba; Talvolta in mattinata saranno possibili deboli piovaschi localizzati sul Levante regionale. Atteso un parziale miglioramento sul Centro-Ponente con cieli che però rimarranno molto nuvolosi per mezzo di nuvolosità medio-alta stratificata. Qualche locale schiarita sarà possibile nelle ore pomeridiane e in quelle serali.

Situazione: L’abbassamento del flusso Atlantico sul continente Europeo, favorisce la continua risalita di correnti meridionali sul Mediterraneo Centro-Occidentale; Sulla nostra regione sono attese giornate uggiose e possibili fasi piovose nel corso della settimana.

