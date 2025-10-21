Parcheggi a Varazze: il Tar dà ragione a Gestopark e ordina al Comune di decidere entro 45 giorni

Varazze. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha accolto il ricorso presentato da Gestopark s.r.l. contro il Comune di Varazze, accusato di non aver rispettato una precedente sentenza che aveva annullato l’affidamento diretto del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento.

Il TAR aveva già stabilito, nel marzo scorso (sentenza n. 335/2025), che l’affidamento alla Abaco s.p.a. superava i limiti previsti dal nuovo Codice degli Appalti per il ricorso all’affidamento diretto. Il Tribunale aveva lasciato in vigore il contratto solo fino al 15 aprile 2025, per consentire al Comune di decidere come riorganizzare il servizio: l’ente avrebbe dovuto stabilire in tempi brevi se procedere con una gara pubblica o con una gestione in house, ma — secondo i giudici — non lo ha fatto.

