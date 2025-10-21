Porti, Ghio (PD): “Rischio aumento burocrazia, enti territoriali messi in un angolo”

Liguria. “Tanto rumore per nulla: annunciata praticamente una volta a settimana da tre anni a questa parte, presentata come la soluzione di tutti i mali, la riforma dei porti arriva, con diversi anni di ritardo; come bozza di Disegno di legge da cui emergono perplessità e carenze; senza affrontare i nodi del settore. Manca chiarezza sulla governance, che doveva essere uno dei punti forti della riforma, così come sulla definizione del rapporto tra la nuova società centrale e le Autorità di sistema portuale”.
Lo afferma Valentina Ghio vice presidente del Gruppo PD alla Camera e componente Commissione trasporti.