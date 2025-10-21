Prolungamento via dei Filtri, nuove incognite sull’opera: dissesto ed espropri affossano il progetto

Genova. Nuvole nere sul progetto per la realizzazione del “nuovo collegamento viario tra via Trossarelli e via Struppa” tramite il prolungamento di via dei Filtri, inserito nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027. Sono emerse infatti nuove significative criticità che potrebbero far lievitare enormemente i costi, già stimati oltre i 3 milioni di euro. A rivelarlo oggi in Sala rossa l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Ferrante, in risposta all’interrogazione presentata dalla consigliera Erika Venturini (Lista Silvia Salis sindaca).

L’Assessore ha riferito che, sebbene sia stato affidato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), le prime indagini geognostiche hanno fatto emergere una serie di ostacoli complessi. Il primo, come prevedibile, legato al rischio di dissesto idrogeologico: parte del possibile tracciato stradale ricade in aree ad alta suscettività al dissesto. Sarà necessaria la preventiva realizzazione di opere di bonifica e sistemazione del movimento franoso, tra cui cordoli in micropali e una rete di regimazione delle acque superficiali, con l’obiettivo di eliminare la causa principale dei dissesti rilevati sulle abitazioni esistenti.

