Raddoppio, Tomatis: “Chiederemo compensazioni adeguate”. Comitato Territoriale: “Albenga la più martoriata”

Albenga. “A Roma chiederò che si possano convertire ad uso agricolo alcune aree boschive che nel 2022 erano state attraversate dal fuoco andando in deroga alla norma che prevede l’impossibilità di cambiarne la destinazione d’uso”.
Questo è uno dei temi che il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, intende porre all’attenzione del tavolo di lavoro convocato a Roma mercoledì 22 ottobre, al quale parteciperanno anche gli altri sindaci del comprensorio e i rappresentanti delle associazioni di categoria, per discutere del raddoppio ferroviario della linea Genova–Ventimiglia, tratta Finale Ligure–Andora.