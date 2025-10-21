Riduzione bus: Rapallo chiede spiegazioni, Chiavari non coinvolta

L’azienda di bus Riccitelli, società che gestisce in appalto il servizio del trasporto pubblico in alcune aree dell’entroterra ligure, ha comunicato una riduzione nelle corse giornaliere di alcune linee di bus del comprensorio. In particolare, il Comune di Rapallo, come tutti i Comuni serviti dalla linea, sarà interessato dalle modifiche, sebbene non abbia alcun coinvolgimento o responsabilità nella decisione dell’azienda. L’amministrazione comunale, visti i disagi che ne conseguiranno per i cittadini, soprattutto per quelli che risiedono nelle zone collinari, ha già chiesto chiarimenti alla società e agli enti competenti sia per quanto riguarda le motivazioni di tale scelta, sia per capire quali possano essere le soluzioni alternative per limitare i disagi.

Per quanto riguarda, invece, Chiavari, il comune non è al momento interessato dalle riduzioni, in quanto l’unico subappaltatore di AMT che gestisce le linee con la città è la ditta TDC (linea gratuita 902) che non è coinvolta e mantiene il servizio regolare. Altre linee collegate con le varie località all’interno del territorio comunale sono gestite direttamente da AMT e anche in questo caso non saranno interessate da disservizi.

