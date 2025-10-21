Savona Half Marathon, un’edizione dal sapore internazionale

Savona. Puntuale all’appuntamento torna domenica 16 novembre la Savona Half Marathon, alla sua undicesima edizione. Gara che non solo fa parte del calendario nazionale Fidal, ma che, sia nella sua versione sui 21,097 km che per la prova sui 10 km, è anche nel calendario WorldAthletics.

D’altro canto la classica ligure ha sempre avuto una vocazione internazionale, richiamando grandi interpreti soprattutto africani che hanno impreziosito l’albo d’oro della manifestazione. I primati della gara appartengono all’etiope Jena Sintayehu Dinksa, primo nel 2023 in 1h03’33” e alla sua connazionale Addisalem Belay Tegegn che nel 2022 ha corso in 1h13’47”.

