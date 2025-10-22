Affitti brevi, sindacati dei proprietari in rivolta contro l’aumento delle tasse: “Servono incentivi non gabelle”

Genova. Si fa sentire la protesta delle associazioni dei proprietari immobiliari contro l’ipotesi di innalzare la cedolare secca sugli affitti brevi dal 21% al 26%, come previsto nella bozza della Legge di Bilancio. Sia Ape Confedilizia Genova che ASPPI Genova bocciano senza appello la misura, definendola un approccio sbagliato che penalizza i piccoli proprietari senza risolvere il problema della carenza di alloggi per affitti lunghi.

Secondo ASPPI, l’approccio punitivo ignora le vere ragioni per cui tanti proprietari hanno abbandonato l’affitto abitativo tradizionale, orientandosi verso il breve periodo: “Colpire con nuove tasse chi ha un solo immobile destinato agli affitti brevi, significa continuare a raccontare una realtà distorta, in cui i piccoli vengono assimilati ai grandi operatori del mercato, ignorando le vere ragioni per cui tanti proprietari abbandonano l’affitto abitativo tradizionale – spiega Valentina Pierobon, vicepresidente nazionale di ASPPI – morosità, burocrazia, costi crescenti e mancanza di tutele, queste sono le criticità da aggredire”.

» leggi tutto su www.genova24.it