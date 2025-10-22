Al Museo della Ceramica di Savona arriva l’Art Déco con la mostra dedicata allo stile Albisola 1925

Savona. In occasione del centenario dell’Art Déco, il Museo della Ceramica di Savona presenta la prima grande mostra dedicata allo stile Albisola 1925: linguaggio che, tra gli anni Venti e Trenta, rese la ceramica albisolese protagonista di una raffinata stagione artistica di respiro internazionale.
Oltre 350 manufatti d’epoca raccontano la vitalità di un periodo in cui la tradizione si apre al gusto moderno. Un’eredità che continua a ispirare la ricerca contemporanea, come testimonia la sezione dedicata al ceramista faentino Andrea Salvatori, per la prima volta protagonista di un’esposizione in duplice veste, di artista e di collezionista. Da dicembre, la mostra si amplia con un nucleo di approfondimenti ospitato al Museo Manlio Trucco di Albisola Superiore.