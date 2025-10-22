Albenga, l’associazione Fidapa organizza il convegno “Ottobre rosa”: dedicato alla prevenzione del tumore al seno

Albenga. La Fidapa BPW Italy Sezione di Albenga, in occasione delle iniziative dedicate nel corso del mese di ottobre alla prevenzione oncologica ed al benessere psicofisico femminile, organizza il convegno dal titolo “Ottobre rosa 2025”, che si terrà nella giornata di mercoledì 29 ottobre 2025 ore 17,30 presso la sala convegni della Clinica San Michele in Albenga.
Vedrà la partecipazione della dottoressa Cinzia Naso, oncologa presso il reparto di Oncologia dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, della dottoressa Sabrina Bonino, psicologa dello stesso presidio ospedaliero e socia Fidapa Albenga. Modererà il convegno la dottoressa Giovanna Calabrò, medico e socia Fidapa Albenga.