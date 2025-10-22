Calcio, Savona: per vincere il campionato serve blindare la difesa

Negli ultimi quattro campionati di Promozione, quelli dopo il Covid, le squadra vincitrici hanno avuto una media goal incassati inferiore all’unità a partita. Il Savona, in sei uscite ufficiali, ne ha già subiti otto, ha una media goal di 1,33 subiti a gara. Circa il doppio rispetto alle vincitrici di quattro delle ultime cinque edizioni (i dati in calce all’articolo).

In questo numero infatti si spiega la distanza di -6 punti rispetto alla capolista Sestrese. Tra l’altro, il Savona ha incassato goal anche nelle tre partite di Coppa, mantenendo la porta inviolata solo in due partite su otto totali. Un difetto che vanifica lo sforzo offensivo prodotto, che sarebbe stato sufficiente per avere almeno quattro punti in più. Il Savona ha infatti segnato tanto, 15 goal in 6 match: più di due goal a partita non sono bastati per essere a contatto con la prima in classifica.

