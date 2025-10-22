Doppia laurea magistrale fra Roma e Parigi con 110 e lode per Lucrezia Vittoria Natale

Discussione a Roma e votazione finale di 110 e lode per la spezzina Lucrezia Vittoria Natale, che questa mattina ha conseguito la doppia laurea magistrale in International Project Management and Development Economics. Il percorso, dedicato all’economia dell’ambiente e dello sviluppo, è stato realizzato in collaborazione tra l’Università degli Studi Roma Tre e l’Université Gustave Eiffel di Parigi, nell’ambito di un programma di doppio titolo internazionale. La tesi, dal titolo “From Concrete Towns to Concrete Change: Exploring the Untapped Potential of Sponge City Measures in Italian Urban Ecosystems” ha approfondito il potenziale ancora inespresso delle misure di “sponge city”, un sistema innovativo di drenaggio urbano capace di assorbire e trattenere l’acqua in eccesso per poi riutilizzarla nei momenti di necessità, contribuendo così all’adattamento delle città ai cambiamenti climatici. Un lavoro accurato che le è valso il massimo punteggio possibile, pari alla soddisfazione per l’importante traguardo raggiunto, condivisa con tutti i famigliari e le persone a lei più care.

