Ex Sicam, Sisti: “Aggiudicazione bando regionale non sarebbe stata possibile senza progetto già maturo e attuabile”

Nei giorni scorsi sono iniziate le operazioni di bonifica dell’ex discarica Sicam, situata nel comune di Santo Stefano Magra. Un intervento sul quale torna oggi l’amministrazione comunale di Santo Stefano Magra. “La bonifica di quest’area – sottolinea in una nota la sindaca Paola Sisti – rappresenta un passo fondamentale nel percorso di rigenerazione ambientale e di cura del territorio che stiamo portando avanti dalla mia prima legislatura. In questo modo si ricuce una ferita gravissima per il nostro territorio, ma anche per tutta la Liguria e l’Italia intera. Grazie ai fondi del Pnrr e al lavoro congiunto con gli enti competenti, in testa Regione Liguria, restituiremo presto ai cittadini un’area sicura e sostenibile.”

“Con questo intervento – si legge ancora nella nota di Palazzo civico – l’amministrazione comunale conferma la propria attenzione alla riqualificazione dei siti dismessi e contaminati, alla protezione della salute pubblica, restituendo al territorio un’area oggi degradata e garantendo al contempo la sicurezza ambientale a lungo termine. Il Comune di Santo Stefano inoltre, dimostra ancora una volta la sua capacità di intercettare e utilizzare con efficacia i fondi disponibili, grazie a una progettazione puntuale e a una gestione amministrativa attenta”. E, aggiunge Sisti, “l’aggiudicazione del bando regionale non sarebbe stata possibile senza un progetto già maturo e concretamente attuabile: segno di una pianificazione attenta e lungimirante”.

