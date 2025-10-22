Fra centenari e minorenni, saldo numerico col segno meno: nel 2025 la Spezia perde altri residenti

Seppur di poco, la Spezia si fa un po’ più piccola. I dati ufficiali del 2025 calcolati dall’Anagrafe comunale parlano chiaro: la città conta 93.105 residenti, in lieve calo rispetto ai 93.291 del 2024. Un piccolo scivolone, ma sufficiente a ritoccare ancora una volta per difetto il numero di abitanti. Nel dettaglio, gli spezzini sono 45.365 uomini e 47.740 donne. Come da tradizione, le donne restano in maggioranza: più di 2.300 in più rispetto ai maschi, una tendenza che non accenna a cambiare.

A ben guardare, negli ultimi cinque anni, la popolazione spezzina ha mostrato un andamento a montagne russe: dai 93.005 residenti del 2020 si è passati a un minimo di 92.686 nel 2021, poi una piccola ripresa nei tre anni successivi, fino al nuovo calo di quest’anno. Ma siccome i numeri vanno visti nel medio periodo, in un lustro, e nonostante i significativi flussi migratori in entrata dovuti soprattutto all’aumento della richiesta occupazionale specialmente nella nautica e nella cantieristica, la città ha guadagnato circa 400 abitanti. Un dato che rispecchia quello di molte altre realtà italiane, dove il saldo naturale – tra nascite e decessi – continua a pesare più delle nuove iscrizioni anagrafiche. La Spezia resta in sostanza una città stabile ma con una popolazione che lentamente si assottiglia, complice l’invecchiamento generale e la minore presenza di giovani. La curiosità? Nonostante tutto, gli spezzini continuano a mantenere quasi immutato l’equilibrio tra “lui” e “lei”: un po’ meno uomini, un po’ più donne, ma sempre con lo spirito cittadino di sempre.

