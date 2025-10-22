Il Festival “OPA !n City” porta due concerti sperimentali nelle stazioni Brignole e Principe

Genova. Avviata con successo la stagione 2025/2026 del Festival “OPA !n City“, la prima stagione ideata e organizzata in autonomia dall‘Orchestra Paganini, giovane realtà musicale genovese ormai riconosciuta per il suo spirito innovativo e la qualità delle sue proposte.

All’inaugurazione del 6 ottobre nello splendido Salone di Palazzo della Meridiana ha fatto seguito, sabato 18 ottobre, l’iniziativa Orchestra al Lavoro presso il villino Frassati di Quarto. Sala gremita, atmosfera carica di entusiasmo e un programma che ha spaziato da Mozart a Hindemith, per approdare alla celeberrima ed impegnativa Serenata di Tchaikovsky, hanno dato il via a una rassegna che si preannuncia ricca di contenuti e sorprese. Il concerto ha confermato la capacità dell‘orchestra non solo di eseguire, ma anche di progettare cultura, coinvolgendo nuovi pubblici e creando nuove connessioni tra musica, luoghi e persone.

