Lavagna, prorogata al 31 dicembre la concessione del Porto Turistico

Il Comune di Lavagna ha approvato la proroga della concessione del Porto Turistico a Porto di Lavagna s.p.a fino al 31 dicembre. Si tratta di una decisione tecnica per garantire la continuità gestionale e dei servizi fino al completamento della gara per la determina del nuovo affidamento della gestione. Il termine della presentazione delle offerte è scaduto lo scorso settembre, con le operazioni per la valutazione delle stesse in fase di avvio. In particolare, è in corso di perfezionamento la costituzione di un’apposita Commissione giudicatrice e non sarà possibile completare la nomina dell’assegnatario entro il 31 ottobre, data per cui era fissato il termine della concessione.

Per questo motivo è stata concessa l’ulteriore proroga fino al 31 dicembre, quando il Comune prevede che possano essere concluse le procedure. Con una lettera agli utenti, il Porto di Lavagna lo scorso 15 ottobre aveva preannunciato la decisione del Comune: “Tutti i nostri rispettivi diritti, oneri e obblighi permangono conseguentemente immutati, quanto meno sino a tale nuova data o a quella che sarà successivamente fissata in caso di ulteriori differimenti della data di scadenza del rapporto concessorio”.

