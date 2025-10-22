Lavagna: rogo in una mansarda; i vigili del fuoco limitano l’incendio

Incendio a Lavagna nel tardo pomeriggio in una mansarda in via Mazzini, la strada che porta a Santa Giulia. L’immediato allarme e il tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Chiavari, ha evitato che le fiamme, scaturite per cause imprecisate dalla cucina, attaccasse le pareti e il soffitto in legno. La mansarda è annerita, ma la struttura non è stata intaccata dal fuoco. Non ci sono stati feriti, ustionati o intossicati e la casa non è stata evacuata.

Alla stessa ora a Recco intervento dei vigili del fuoco di Rapallo per un motorino bruciato. L’incendio è stato circoscritto evitando che potesse provocare ulteriori danni. Le cause dell’incendio non sono al momento note.

» leggi tutto su www.levantenews.it