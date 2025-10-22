Manager delle strutture ricettive e del food & beverage, al via due corsi gratuiti

Liguria. La figura del manager a tutto tondo è una delle professioni più richieste, soprattutto in ambito turistico-ricettivo. Su queste basi Its Turismo Liguria ha modulato due nuovi corsi in partenza per il biennio 2025/2027.

Capacità manageriali, gestione della struttura e del personale ma anche profonda conoscenza del territorio e dei suoi stakeholders sono le chiavi di lettura che l’Istituto Tecnologico Superiore regionale ha applicato nell’ideazione e progettazione di queste nuove proposte: una dedicata al comparto turistico ricettivo in struttura, con un corso specifico per creare figure manageriali che possano avere un quadro completo del mondo dell’ hotellerie dal punto di vista amministrativo e gestionale; la seconda, ancora più votata all’accoglienza diretta, con una struttura formativa apposita per creare i manager del settore food & beverage del futuro.

