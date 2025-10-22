COMMENTA
Meteo, lieve miglioramento nel pomeriggio. Giovedì libecciata e precipitazioni diffuse

previsioni meteo 22 ottobre 2025

Liguria. Prosegue sull’Europa centro-meridionale la fase moderatamente instabile determinata dall’ingresso di masse d’aria di matrice artico-marittima, ecco le previsioni meteo del Limet, Associazione ligure di meteorologia, per la Liguria. Rovesci sparsi saranno protagonisti sulla regione almeno fino alla giornata di giovedì, quando è atteso l’arrivo di un un sistema frontale più organizzato.

Fino alla prima parte della mattina faranno la loro comparsa rovesci sparsi nello spezzino cui seguiranno timide schiarite alternate a fasi più nuvolose, mentre il resto della regione si districherà tra cieli da nuvolosi a molto nuvolosi sul settore centrale, velati a Ponente.

