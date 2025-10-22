Nuovo significativo passo avanti per lo sviluppo delle infrastrutture portuali. L’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale ha infine formalizzato l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la successiva esecuzione dei lavori di un edificio destinato a servizi e funzioni portuali in Calata Malaspina.
Ad aggiudicarsi la commessa è stata la Società edilizia tirrena, con sede legale alla Spezia. La società è risultata la migliore offerente, offrendo un ribasso del 10,030% sul prezzo a base di gara.
L’intervento rientrava in una procedura negoziata senza bando da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. A fronte di una base d’asta complessiva di 4.426.727,50 euro, l’importo finale di affidamento alla Società edilizia tirrena è pari a 4.123.945,76 euro, somma che copre l’importo per lavori e progettazione esecutiva (2.685.354,91 euro) più tutte le voci non soggette a ribasso, ovvero l’incidenza della manodopera (1.242.004,92 euro) e gli oneri per la sicurezza (196.585,93 euro). La gara ha visto la presentazione di due offerte complessive.
Il commissario straordinario dell’Adsp, Bruno Pisano, ha contestualmente disposto la costituzione dell’ufficio della direzione lavori e il Responsabile unico del progetto per l’ente di Via del Molo è l’ingegner Fabrizio Simonelli.
L’articolo Nuovo edificio per servizi e funzioni portuali in Calata Malaspina, appalto integrato affidato per poco più di 4 milioni di euro proviene da Città della Spezia.