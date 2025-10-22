Quali sono le migliori piante da interno e dove posizionarle

Le piante da interno sono delle vere e proprie alleate del benessere, capaci di purificare l’aria e aggiungere un tocco di vitalità e freschezza a qualsiasi ambiente. Integrarle nell’arredamento di casa è un trend sempre più diffuso, non solo per il loro impatto estetico, ma anche per i benefici psicologici che apportano, perché trasformano l’abitazione in un’oasi di tranquillità. Ma quali scegliere e, soprattutto, dove posizionarle per assicurare loro la giusta sopravvivenza e valorizzare al meglio il design della casa? La risposta non è universale, dipende in gran parte dall’ambiente e, in particolare, dalla luce disponibile.

Il fattore luce: guida alla collocazione perfetta

