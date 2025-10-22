Sanità, Liguria prima in Italia nella gestione delle reti tempo-dipendenti. Nicolò: “Premiato il lavoro di squadra”

Genova. Regione Liguria si conferma tra le regioni più virtuose a livello nazionale e prima in classifica nella gestione delle Reti Tempo-Dipendenti. È quanto emerge dalla Quarta Indagine Nazionale per i Servizi Sanitari regionali condotta da Agenas sui dati 2023 e presentata oggi a Roma.

Nel rapporto, la Liguria ottiene risultati di eccellenza nelle principali aree oggetto di valutazione: rete cardiologica per l’emergenza, rete Trauma, rete Emergenza-Urgenza e figura tra le regioni con il punteggio complessivo migliore, a conferma dell’elevato livello di organizzazione e risposta del sistema di emergenza-urgenza.

“Questi risultati collocano la Liguria tra le regioni più performanti d’Italia, confermando l’efficienza e l’efficacia dei percorsi assistenziali integrati per le patologie tempo-dipendenti – sottolinea Massimo Nicolò, assessore alla Sanità della Regione Liguria-. I dati confermano l’efficacia del modello ligure, che punta su rete, integrazione e qualità del servizio dichiara–. Continueremo a lavorare per rafforzare la presa in carico e la tempestività degli interventi, affinché questi risultati possano essere consolidati”.

