Solidarietà a tavola: al Sea Art Hotel la cena a favore di AIAS Savona

Vado Ligure. Una serata all’insegna della solidarietà e della buona cucina è in programma venerdì 24 ottobre alle 20 al Sea Art Hotel di via Aurelia 454. L’occasione è la cena di beneficenza organizzata a favore di Aias Savona, associazione da sempre impegnata nel sostegno e nella tutela delle persone con disabilità.

L’evento, dal titolo “Aiutiamo AIAS Savona”, sarà arricchito dall’accompagnamento musicale di Virna, che contribuirà a creare un’atmosfera piacevole e coinvolgente per tutti i partecipanti.

» leggi tutto su www.ivg.it