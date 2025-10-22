Spazzatura e cinghiali, a Porto Venere nuove regole sul conferimento rifiuti da parte delle attività

Conferimento rifiuti e presenza di cinghiali al centro di un’ordinanza recentemente emessa dalla sindaca di Porto Venere, Francesca Sturlese. “Con sempre maggiore frequenza, viene segnalata da parte di cittadini la presenza invasiva di numerosi esemplari di ungulati appartenenti alla specie cinghiale, anche all’interno di zone urbanizzate del comune di Porto Venere, in particolare nelle ore serali e notturne”, si legge nel provvedimento. “Una delle cause di tale inurbamento è dovuta alla disponibilità di cibo per tali animali, sia in corrispondenza delle attività commerciali che conferiscono i rifiuti all’esterno dei propri locali, sia a causa della somministrazione di cibo da parte di alcuni cittadini”, prosegue l’ordinanza, la quale osserva che le circostanze sopra menzionate “hanno favorito la proliferazione di tali animali selvatici, i quali – nel loro vagabondare – invadono le carreggiate stradali, le proprietà, i giardini ed i terreni adiacenti alle zone abitate, arrecando danni e costituendo un reale pericolo per l’incolumità dei cittadini e per la circolazione stradale”. Si segnala quindi che “tali episodi risultano in aumento, in particolare nelle ore notturne, a causa dell’attrazione esercitata dai rifiuti esposti in modo non idoneo” e viene rilevata la “necessità urgente di adottare misure straordinarie volte a prevenire e limitare il fenomeno”. Con l’amministrazione comunale che riferisce della sua volontà di “procedere all’adozione di norme regolamentari finalizzate al contrasto di dette situazioni pregiudizievoli del decoro e della vivibilità urbana”, rilevando altresì che tali modifiche regolamentari “necessitano di tempi incompatibili con un tempestivo intervento diretto ad incidere efficacemente e celermente sui fenomeni descritti”; di qui la scelta di procedere intanto con un’ordinanza.

Ma cosa dice il provvedimento? In un primo punto, viene stabilito, per tutte le attività commerciali del comune di Porto Venere “che producono rifiuti di qualunque tipologia che possano attirare fauna selvatica”, l’obbligo di: conferire in modo tale che sia evitata la dispersione di spazzatura sul suolo pubblico utilizzando contenitori adeguati che ne preservino il materiale anche in caso di caduta accidentale causata da eventi atmosferici, dalla presenza di animali selvatici o da altre cause, “evitando pertanto di lasciare sacchi che non garantiscano il mancato sversamento sul suolo pubblico di qualunque materiale”; e ancora, di ritirare i contenitori vuoti entro le ore 9 del giorno successivo al conferimento, evitando che restino su suolo pubblico. L’ordinanza invita infine il gestore del servizio di raccolta a intensificare il monitoraggio e segnalare eventuali inadempienze al comando di Polizia locale o alle altre forze di polizia. Il mancato rispetto del provvedimento, si legge ancora, “comporterà l’applicazione della sanzione di cui all’art. 7 bis del TUEL d.lgs. n. 267/2000 nonché la segnalazione all’Autorità giudiziaria”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com