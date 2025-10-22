Tunnel Fontanabuona, il ricorso al Tar contro il progetto si “allarga”: “Procedura irregolare e carenze documentali”

Genova. Nuove contestazioni alla validità della valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto di collegamento tra la Val Fontanabuona e l’autostrada A12. Il comitato No Tunnel, infatti, ha depositato al Tar della Liguria un atto di motivi aggiunti al ricorso già pendente contro il decreto ministeriale che aveva espresso il parere positivo di compatibilità ambientale. La contestazione si concentra su presunte irregolarità procedurali e su lacune tecniche riscontrate nella documentazione.

Il ricorso evidenzia criticità procedurali, in particolare sulla gestione delle tempistiche e sulla completezza progettuale. Si contesta la decisione ministeriale di riaprire i termini per la presentazione delle integrazioni documentali da parte del proponente, sostenendo che l’assenza di risposta entro i 30 giorni previsti dalla normativa avrebbe dovuto comportare l’automatica archiviazione del progetto. Inoltre, viene sollevato il fatto che la VIA sarebbe stata espressa su un progetto non definitivo. Numerose criticità tecniche sarebbero state trasformate in prescrizioni da risolvere in fasi successive (come quella esecutiva), contravvenendo, a detta dei ricorrenti, al principio di precauzione che richiede una valutazione completa prima dell’approvazione.

