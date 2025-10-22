Un lettore: “Mezzi furgonati privati discriminati nell’accesso alle isole ecologiche, indipendentemente da quello che trasportano”

Buongiorno,

vorrei segnalare uno dei tantissimi problemi della città e magari far qualcosa per migliorare la situazione: lo smaltimento degli ingombranti tramite le isole ecologiche e la discriminazione per chi ha un mezzo furgonato privato, che non può accedere indipendentemente da quello che deve smaltire. Cioè, la stessa cosa se la porto in macchina è ok, se vado con il furgone no.

Alcuni giorni fa, dopo un’intera mattinata in fila per buttare un materasso mi e stato negato l’accesso. Lo stesso caricato in macchina, dopo un’altra ora di fila, sono riuscito a smaltirlo. Sembra una barzelletta, ma purtroppo è così. Eppure la spazzatura la paghiamo tutti e a caro prezzo…

Chiedo quindi agli operatori delle isole ecologiche di fare una selezione indifferentemente dal mezzo che uno possiede e di apprezzare chi è disposto a caricare gli ingombranti nei propri mezzi, senza aspettare 3 mesi per un loro ritiro.

Francesco

