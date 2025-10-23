A Castelnuovo riprendono i lavori relativi a nuova toponomastica e numerazione

Il Comune di Castelnuovo Magra comunica che proseguirà il Servizio di Posa in Opera della numerazione civica esterna su parte del territorio comunale. In particolare si avvisa che nel periodo intercorrente tra il 3 e il 14 novembre le zone interessate dall’attività saranno le seguenti:

Via Bolignolo; Via Borghetto; Via Carbonara; Via Centotetti; Via Corso; Via della Pace; Via della Stazione; Via dell’Angelo; Via delle Rose; Via delle Vigne; Via Fontanella; Via Francia; Via Giacomo Leopardi; Via Giovanni Pascoli; Via Gragnola; Via Indipendenza; Via Lunense; Via Marmola; Via Montecalcoli; Via degli Orti; Via Paduletti; Via Provasco; Via Tagliata; Via Torino. La numerazione si realizzerà attraverso l’installazione, a cura della Ditta Gestionilocali Srl incaricata dal Comune, di una targhetta numerata e con l’indicazione del nome della via da apporre ai passi carrabili, agli accessi pedonali, ai depositi e a tutti gli accessi alle strade pubbliche comunali.

Il personale incaricato sarà riconoscibile da un tesserino rilasciato e vidimato dal Comune riportante le generalità del soggetto esecutore e della ditta Gestionilocali Srl e corredato da fotografia per un immediato riconoscimento. Il personale suddetto – informa ancora il Comune – fornirà tutte le informazioni richieste e sarà tenuto al più rigoroso riserbo sulle notizie di cui verrà a conoscenza in ragione dell’espletamento del lavoro affidatogli. Il personale incaricato non è in nessun caso autorizzato a riscuotere alcuna somma di denaro. Gli Uffici Comunali saranno a disposizione per la risoluzione di eventuali problematiche che dovessero insorgere e attinenti alle competenze di merito. Per informazioni o chiarimenti i Servizi rispondono, negli orari d’ufficio, ai seguenti numeri telefonici:

Settore Amministrativo – Servizio Anagrafe 0187 – 693812/693813/693843;

Settore Edilizia Privata – Servizio Toponomastica 0187 – 693839/693840.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com