Amt, nell’entroterra sparisce il trasporto pubblico. Salis ai pensionati: “Due anni fa pagavano il triplo”

Genova. La crisi di Amt lascia a piedi i residenti dell’entroterra. Dall’inizio della settimana il comune di Davagna, dove il servizio viene erogato in subappalto dalla ditta Riccitelli, è praticamente privo di trasporto pubblico. Situazione simile a Torriglia e in altre zone dell’alta Val Bisagno e dell’alta Val Trebbia, dove i disagi stanno diventando insopportabili per gli abitanti. Ma anche a Savignone, come abbiamo raccontato negli scorsi giorni.

A spiegare cosa sta succedendo alla linea 726, che dovrebbe servire gran parte del territorio di Davagna, è oggi una lettrice di Genova24, Monica Acampora: “Non un autobus, non una corsa sostitutiva, non una comunicazione ufficiale. Nel completo silenzio dell’azienda di trasporto e delle istituzioni, inclusi il sindaco di Genova e quello di Davagna, i cittadini sono stati abbandonati, senza alternative e senza alcuna informazione. È pertanto urgente e doveroso che vengano accertate le responsabilità di quanto sta accadendo e che venga ripristinato immediatamente il servizio di linea, informando la cittadinanza in modo chiaro e trasparente”.

