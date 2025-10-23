Amt, polemica sulle Audi per i dirigenti: “Era un ordine della vecchia governance”

Genova. In tempi di vacche magre per i bilanci dell’azienda di trasporto Amt non poteva non diventare un caso la notizia resa pubblica dal sindacato Ugl Fna su un benefit attribuito ad alcuni dirigenti ovvero la dotazione di altrettante automobili Audi Q2, un modello di suv dal valore di listino tra i 30mila e i 40mila euro.

Il sindacato di base ha sottolineato come in questa fase di crisi per l’azienda forse il management avrebbe potuto accontentarsi di mezzi meno costosi o addirittura rinunciare alla dotazione, nonostante sia prevista dal contratto. La scelta è stata definita “del tutto inopportuna” e una “mancanza di rispetto” per i cittadini e gli altri dipendenti Amt.

