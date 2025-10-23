ErasmusDays 2025 sbarca a Spezia: successo per lo scambio internazionale di esperienze educative

Dal 13 al 17 ottobre il CPIA LA SPEZIA e il Consorzio Erasmus ELAN hanno celebrato con successo la settimana degli #ErasmusDays 2025, promuovendo quattro mobilità in entrata, finanziate dalla Commissione Europea e dedicate ad attività di “job shadowing” e allo scambio di buone pratiche tra istituzioni educative dell’Unione.

Protagoniste dell’iniziativa sono state quattro ospiti internazionali: dall’Irlanda, Claire Maloney, direttrice dello “UCC Language Centre” (University College Cork) e, dall’Islanda, Ilona Dobosz, Emilia Dagný Sveinbjörnsdóttir e Solveig Bessa Magnúsdóttir del centro di educazione dei Fiordi Occidentali FMSTR.

Le ospiti hanno scelto La Spezia per conoscere da vicino l’organizzazione e le metodologie delle scuole italiane per adulti, per quanto riguarda in particolare l’insegnamento dell’italiano come lingua seconda e dell’inglese come lingua straniera e, più in generale, le strategie didattiche inclusive adottate dai nostri centri di istruzione. Nel corso del loro soggiorno, le rappresentanti straniere hanno visitato non soltanto il CPIA Alberto Manzi, ma anche gli istituti Capellini Sauro e Alberghiero Casini, membri del Consorzio ELAN. Gli incontri hanno favorito un vivace scambio culturale e professionale, durante il quale le rappresentatnti dell’istituzione irlandese e di quella islandese hanno presentato i loro Paesi e le loro realtà educative, condividendo esperienze di innovazione e integrazione.

L’iniziativa ha confermato l’importanza della cooperazione internazionale nel campo dell’educazione degli adulti, valorizzando il ruolo del CPIA La Spezia e del Consorzio Erasmus ELAN come punto di riferimento territoriale per la formazione permanente e l’apertura all’Europa.

Un’esperienza che rafforza le relazioni tra le istituzioni partner e apre la strada a nuove collaborazioni per progetti futuri, in linea con gli obiettivi del programma Erasmus+.

