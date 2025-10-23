Finale Ligure, Aurelia chiusa per due notti per gli ultimi interventi a Capo San Donato: domenica riapertura a doppio senso

Finale Ligure. Ultimi giorni di lavori per la riapertura completa della SS1 “Aurelia” a Capo San Donato, dove è in corso il cantiere di messa in sicurezza del versante sovrastante la carreggiata. Come comunicato dal Comune, la strada resterà chiusa al traffico nelle notti tra giovedì 23 e venerdì 24 ottobre, e tra venerdì 24 e sabato 25 ottobre, dalle 21 alle 6, per consentire le operazioni conclusive.

Salvo imprevisti dovuti al meteo, nella giornata di sabato 25 verranno eseguiti gli interventi di asfaltatura e tracciamento della segnaletica orizzontale, così da garantire la riapertura a doppio senso di marcia – come anticipato da IVG – domenica 26 ottobre.

