Fincantieri lancia Deep, sistema di droni subacquei per la sovranità tecnologica. Pinotti: “In arrivo 180 milioni per il Polo della subacquea”

Fincantieri ha messo in acqua Deep, il suo innovativo “sistema di sistemi” modulare e cyber-sicuro, il cui nome deriva dalle iniziali di Deep environment exploitation and protection o Defence of environment and ports, segnando una tappa fondamentale per il Gruppo nel campo della tecnologia subacquea. L’evento di lancio e dimostrazione si è tenuto oggi presso il Centro di supporto e sperimentazione navale (Cssn) della Marina militare. Struttura che non a caso è adiacente al Cmre, ente di ricerca della Nato che da anni promuove la ricerca universitaria nello sviluppo di droni sottomarini autonomi, e al Polo nazionale della dimensione subacquea, vero e proprio magnete per i finanziamenti e volano per i progetti che guardano alla realtà che si trova sotto il pelo dell’acqua.

L’obiettivo principale di Deep è la sorveglianza, la protezione e il mantenimento in servizio delle infrastrutture critiche subacquee, come cavi sottomarini, condotte e installazioni offshore.

L’amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, ha affermato che, con il lancio di Deep, Fincantieri si proietta nella “leadership globale nell’underwater economy” e contribuisce a rafforzare l’autonomia tecnologica del Paese.

Folgiero ha sottolineato che questo risultato è la “dimostrazione concreta della nostra capacità di spingere sempre più in profondità i confini dell’innovazione”. Secondo l’ad, il sistema Deep rappresenta una soluzione “concreta” per la protezione delle infrastrutture critiche e offre il controllo degli “elementi chiave per sovranità strategica e tecnologica”.

Riflettendo sul contesto geopolitico, Folgiero ha osservato che la dimensione subacquea “è stata sottovalutata in tutto il mondo”, ma che gli “orizzonti di guerra ibrida sempre più vicini” stanno imponendo una nuova e urgente attenzione. L’amministratore delegato ha aggiunto che, per uno sviluppo concreto in Italia, occorrono “energia, coraggio manageriale e sinergia di sistema”.

