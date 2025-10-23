Giornata mondiale della poliomielite, al Carlo Felice il concerto “Un soffio di speranza”

COMMENTA
Genova. In occasione della Giornata mondiale della poliomielite, che si celebra ogni anno il 24 ottobre, gli 11 Rotary Club di Genova, con il supporto del Distretto Rotary 2032 e in collaborazione con la Fondazione Teatro Carlo Felice e la Banda Musicale Cittadina di Bolzaneto 1883, presentano Un Soffio di Speranza – Note per un Mondo senza Polio.

Un grande concerto per sostenere End Polio Now, la campagna globale del Rotary International che ha già portato alla riduzione del 99,9% dei casi di poliomielite nel mondo.

