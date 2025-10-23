Gli studenti liguri entrano nel Parlamento europeo grazie al concorso dell’Assemblea legislativa

Savona. Gli studenti vincitori della 28esima edizione del concorso “Diventiamo cittadini europei”, in viaggio nei luoghi simbolo dell’Europa unita, hanno assistito, a Strasburgo, ad una parte della seduta plenaria del Parlamento conoscendo le funzioni e il ruolo dell’Assemblea.

Il titolo di questa edizione del concorso era “l’intelligenza artificiale sarà la sfida dell’immediato futuro. Quale ruolo immagini per l’Europa al riguardo?” e, dunque, al termine della visita l’eurodeputato ligure Brando Benifei, che è stato a sua volta uno dei relatori del Regolamento sull’Intelligenza Artificiale (AI Act) adottato dall’Unione europea, ha consegnato ad ogni studente vincitore un diploma quale riconoscimento per il risultato conseguito nel concorso del Consiglio regionale. Era accompagnato dalla europarlamentare Lara Magoni.

La visita a Strasburgo è stata preceduta da due tappe significative per comprendere più compiutamente il traguardo di pace e collaborazione raggiunto con la nascita dell’Unione Europea: il Memoriale dell’Alsazia e Mosella, a Schirmeck, dove la delegazione ligure ha conosciuto la storia del lungo conflitto franco-prussiano dal 1870 fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, e il Forte di Schoenenbourg, una delle opere simbolo lungo la Linea Maginot.

Fanno parte della delegazione, accanto ad alcuni docenti, il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Arboscello, il consigliere segretario Angelo Vaccarezza e i consiglieri Carola Baruzzo, Giovanni Boitano, Sara Foscolo e Walter Sorriento

» leggi tutto su www.ivg.it