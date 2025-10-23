I Comuni del Golfo dell’Isola avviano la procedura per la Bandiera Blu 2026

I Comuni del Golfo dell’Isola — Bergeggi, Noli e Spotorno — hanno partecipato oggi, 23 ottobre 2025, alla Conferenza tecnica nazionale Bandiera Blu 2026, organizzata dalla Fondazione FEE Italia ETS presso la Sala Tirreno della Regione Lazio, a Roma.

L’incontro ha rappresentato l’avvio ufficiale del percorso verso la Bandiera Blu 2026, il riconoscimento internazionale che premia le località costiere impegnate nella tutela ambientale, nella qualità dei servizi e nella gestione sostenibile del territorio.

Ogni Comune del Golfo è stato rappresentato da un Amministratore comunale, a testimonianza di un impegno condiviso e coordinato tra le tre amministrazioni per la valorizzazione ambientale e turistica della Riviera ligure: presenti Giampaolo Giamello per il Comune di Bergeggi, Massimiliano De Benedetti per il Comune di Noli e Gian Luca Giudice per il Comune di Spotorno.

