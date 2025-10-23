Inaugurato il Festival della Scienza, sotto c’è la protesta degli studenti: “È il Festival della Guerra”

Genova. Inaugurato oggi il Festival della Scienza di Genova con Guido Tonelli, uno dei protagonisti della scoperta del Bosone di Higgs al Cern di Ginevra, autore della prima lectio magistralis a Palazzo Ducale. La manifestazione quest’anno si svolgerà in 35 location diffuse sul territorio cittadino che ospiteranno 257 eventi e un centinaio di laboratori con 300 ospiti internazionali tra cui anche due premi Nobe: Michel Mayor e Katalin Karikó. Presenti al taglio del nastro nella sala del Minor Consiglio la sindaca di Genova Silvia Salis e il presidente ligure Marco Bucci.

Ma alla partenza del Festival, segnato negli scorsi giorni dalle polemiche sull’esclusione di Leonardo dai partner, ha fatto da contraltare la protesta di alcune decine di studenti nel cortile di Palazzo Ducale contro quello che hanno definito il Festival della Guerra: “Un chiaro esempio di come le aziende belliche radicate sul territorio investano nella ricerca e nell’università. Lo scopo è duplice: ripulire la propria immagine e formare nuovi lavoratori per la guerra, a partire dai corsi Stem che, sotto la maschera dell’orientamento lavorativo e dell’innovazione, promuovono l’asservimento della ricerca agli interessi dei privati”. Il presidio di oggi “si oppone alla subalternità del sapere alle logiche di profitto e all’economia di guerra, sottolineando come il Festival della Scienza non sia altro che l’ennesimo tentativo di raccontare come virtuose e disinteressate le collaborazioni tra aziende ed università“.

