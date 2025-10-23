Meteo, sulla Liguria temporali forti con raffiche di vento fino ai 100km/h

Liguria. Un vortice di bassa pressione presente sull’Oceano Atlantico settentrionale è in queste ore intercettata dalla corrente a getto che l’accompagnerà rapidamente verso l’Europa centro-meridionale. Il fronte freddo che ne scaturisce porterà piogge intense e venti molto forti sulla Liguria, prima di un netto miglioramento atteso per venerdì.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 23 ottobre avremo in mattinata rapido peggioramento delle condizioni meteo, con rovesci nell’interno del settore orientale che anticiperanno il fronte freddo atteso per le ore centrali, che porterà precipitazioni intense nell’imperiese e dal Promontorio di Portofino verso est, dove potranno assumere anche carattere temporalesco. Genovesato occidentale e savonese più ai margini del peggioramento, anche se non resteranno tuttavia asciutte. Miglioramento delle condizioni già a partire dal tardo pomeriggio, con schiarite in progressione da ponente verso levante.

