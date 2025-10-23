Muore Maria Landi, storica esercente di San Benedetto. Il cordoglio di Confcommercio

Confcommercio La Spezia apprende con profondo dolore della scomparsa della signora Maria Landi, associata a Confcommercio da oltre quarant’anni e titolare del noto bar-trattoria José di San Benedetto, nel Comune di Riccò del Golfo. Ha lavorato fino all’età di 86 anni per il piacere di dare un servizio alla comunità. Maria Landi ha rappresentato per molti anni un punto di riferimento nel tessuto commerciale e umano della comunità locale, distinguendosi per la sua gentilezza, il sorriso accogliente e l’ammirevole dedizione al lavoro e alla famiglia. La sua passione e il suo impegno hanno lasciato un segno indelebile tra colleghi, clienti e amici. “A nome di tutta l’associazione, esprimiamo alla famiglia Landi le più sentite condoglianze e il nostro affettuoso ricordo. La sua memoria continuerà a vivere nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerla e stimarla”, si legge nella nota.

L’articolo ErasmusDays 2025 sbarca a Spezia: successo per lo scambio internazionale di esperienze educative proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com