Nada Cella, la pm Dotto: “Cecere ha sfogato su di lei la rabbia e la frustrazione di una vita”

Genova. Soracco e Cecere si conoscevano molto più di quanto hanno finora sostenuto e il giorno dell’omicidio di Nada Cella solo loro due – in base alle lunghe indagini svolte prima nel 1996 e poi nel 2021 – potevano essere entrati nello studio del commercialista. Ma non è stato Soracco a uccidere Nada.

Il commercialista ha però visto Cecere nello studio, probabilmente subito dopo l’omicidio, e l’ha coperta. E’ questo in estrema sintesi quanto ha sostenuto in aula oggi la pm Gabriella Dotto nella prima parte della requisitoria per l’omicidio di Nada Cella, requisitoria che si concluderà giovedì prossimo.

