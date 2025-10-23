“Da questa destra non c’è alcun interesse a guardare ai reali bisogni del Paese e portare a compimento misure essenziali e opere strategiche per la Liguria. Lo confermano le parole di Bucci agli Stati generali della logistica, dove non cita la Pontremolese, che è invece un’opera di vitale importanza per i traffici provenienti dal porto della Spezia verso la Lombardia”. Lo dice in una nota Davide Natale, consigliere e segretario regionale del Partito democratico. “E si torna a parlare di Zona logistica semplificata spezzina come di prossima istituzione, ma è da tre anni che ascoltiamo lo stesso motivetto – aggiunge l’esponente Pd spezzino -. Nel frattempo le aziende dell’area logistica del porto spezzino pagano le conseguenze di questo immobilismo e anche quest’anno non potranno accedere ai fondi previsti dal governo per le Zls”.

L’articolo Natale: “Zls spezzina di prossima istituzione? Tre anni che ascoltiamo lo stesso motivetto” proviene da Città della Spezia.

