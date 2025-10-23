Partito radicale: “Ferma contrarietà a concessione Sala della Repubblica per ‘Testimonianze dal Donbass’, si valuti revoca autorizzazione”

“Il Partito Radicale esprime ferma contrarietà alla decisione di concedere la Sala della Repubblica di Sarzana per la presentazione del documentario Testimonianze dal Donbass promossa da dall’associazione Vento dell’Est con introduzione del rappresentante di Idea Russa, associazioni apertamente filorusse, in programmazione per il prossimo sabato 25 ottobre”. Si apre così una nota a firma di Deborah Cianfanelli, membro del Consiglio generale del Partito radicale. “In un momento in cui la Russia sta perpetrando la sua aggressione militare contro l’Ucraina, con migliaia di vittime civili e la sistematica violazione del diritto internazionale, riteniamo inaccettabile che uno spazio istituzionale del Comune di Sarzana venga utilizzato per veicolare una narrazione non obiettiva e priva di contraddittorio, che rischia di legittimare la propaganda del Cremlino – prosegue Cianfanelli -. Ferma restando la libertà di espressione ed il fondamentale diritto di discutere su temi complessi, quali la guerra in Ucraina, principi che il Partito Radicale difende da sempre, riteniamo che le istituzioni pubbliche debbano mantenere neutralità e attenzione per una corretta informazione nella concessione dei propri spazi, evitando di presentare eventi che, per come strutturati, presentano visioni parziali, manipolate o apertamente giustificative rispetto all’aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. Difendere l’Ucraina è difendere i valori di libertà e dei valori europei che l’aggressione di Putin all’Ucraina vuole combattere. La sala della Repubblica di Sarzana dovrebbe essere un luogo simbolo della democrazia locale e non un luogo di propaganda che mira a giustificare l’aggressore minando gravemente il diritto alla conoscenza dell’opinione pubblica”.

“Chiediamo al sindaco di Sarzana di chiarire i criteri di concessione della sala per eventi di carattere politico o, peggio, ideologico – conclude Cianfanelli per il Partito radicale -. Chiediamo inoltre che venga valutata l’opportunità di revocare l’autorizzazione o, in alternativa, garantire pari spazio ad iniziative di approfondimento pluraliste con partecipazione di esperti rappresentanti della comunità ucraina e che le istituzioni locali riaffermino con forza la propria vicinanza al popolo ucraino e la ferma condanna di ogni forma di giustificazione all’aggressione russa. Sarzana, ufficialmente candidata a capitale italiana della cultura 2028, è una città che da sempre si riconosce nei valori europei, democratici di libertà e di pace, per questo motivo le sue sale pubbliche non devono diventare cassa di risonanza di chi tenta di riscrivere la storia della guerra in Ucraina”.

