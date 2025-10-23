Venerdì al Birrificio del Golfo il numero zero di “Discorsi” e la musica dei Repetita Iuvant

Venerdì 24 ottobre un nuovo appuntamento promosso dai MuratiVivi al Birrificio del golfo (Via delle Fornaci 15, La Spezia). Alle 18.00 sarà presentato il numero zero della fanzine Discorsi, “un progetto ligure-apuano che ha l’ambizione di raccontare le criticità, le vertenze e le lotte di un territorio vasto che va dalla Spezia alla Versilia – dicono i promotori -, accomunato da elementi di nocività e animato dalla medesima voglia di riscatto”. La serata proseguirà alle 21.00 con il concerto della band Repetita Iuvant. “Un appuntamento che si pone in continuità con i momenti di protesta e di manifestazione che da settimane agitano il nostro territorio – concludono i MuratiVivi – e dai quali sta sgorgando un’energia nuova, che pone la demilitarizzazione del nostro territorio come un elemento di emancipazione e progresso, in un percorso di riconversione pacifica dei territori, delle economie e dei rapporti geopolitici globali”.

