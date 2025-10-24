Autorità di Sistema, Uil Trasporti: “Pisano figura di elevatissime capacità ma preoccupano i contenuti del disegno di legge”

“Si è finalmente concluso, anche se in maniera del tutto anomala, il lungo iter che pone fine al commissariamento della nostra Autorità di Sistema Portuale durato oltre un anno, con la nomina a Presidente di Bruno Pisano, una figura di elevatissime capacità e competenze espressione sia del territorio che del settore, al quale rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro dando la nostra piena disponibilità a collaborare nell’interesse dello sviluppo del Porto, con particolare attenzione ai temi del lavoro e della sicurezza”. Lo afferma in una nota il Segretario Territoriale Uiltrasporti Uil Marco Furletti, che prosegue: “E’ pur vero che l’attività del nostro porto non ha avuto alcuna ripercussione grazie all’operato dei due Commissari (Federica Montaresi e Bruno Pisano), con i quali l’interlocuzione è stata costante, è venuta però meno la funzionalità degli organismi dell’Ente a partire dall’organismo di partenariato una sede strategica di discussione e di confronto fra i vari stakeholders del settore. Preoccupano invece i contenuti del disegno di legge della riforma della 84/94 in quanto si creano inutili sovrastrutture burocratiche (Porti d’Italia spa) che oltre a snaturare l’attuale assetto della legislazione portuale, rischiano di distogliere preziose risorse economiche alle Autorità di Sistema Portuale. Questo – conclude – anche a scapito, sia del fondo per l’incentivazione all’esodo dei lavoratori portuali al quale le Organizzazioni sindacali Nazionali di categoria stanno lavorando per presentare una nuova proposta attuativa, sia delle tutele del lavoro garantite dal Contratto Nazionale di settore”.

